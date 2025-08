Parecem simples acessórios, mas não são: é assim que as famosas se protegem contra a inveja e o mau-olhado

Colares e pulseiras são ótimos acessórios para completar looks cheios de estilo, mas a verdade é que muitos deles carregam amuletos cheios de significado. São cada vez mais as famosas que usam acessórios contra as más energias, a inveja e o mau olhado.

Bárbara Parada, Liliana Filipa, Rita Almeida, Maria Botelho Moniz e Carolina Nunes são algumas das fãs deste tipo de acessórios e não se cansam de os usar.

Sejam eles olhos turcos, mãos de fátima, pimentinhas, elefantes, trevos ou até crucifixos: todos estes pequenos símbolos têm grandes significados e nós contamos-lhe tudo!

Mão de Fátima: Proteção contra o mau-olhado, inveja e energias negativas.

Olho Turco: Proteção contra o mau-olhado e inveja.

Elefante: Sabedoria, força, longevidade e prosperidade.

Pimentinha: Afastar a inveja, mau-olhado e energias negativas.

Crucifixo: Fé e proteção divina.

Trevo: Sorte, esperança, fé e amor.

Percorra a nossa galeria e veja as fotografias das famosas a utilizar estes acessórios