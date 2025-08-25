Partilha de Cristina Ferreira deixa influencer com "lágrima no canto do olho"

Cristina Ferreira recorreu às redes sociais para partilhar dicas que valoriza e das quais não prescinde na sua vida. E uma conhecida influencer emocionou-se com a partilha.

«Olhar para dentro. Tudo o que importa está sempre por perto. ✨», escreveu a apresentadora da TVI na legenda da publicação onde enumera coisas que «realmente importam».

Numa delas, Cristina Ferreira menciona a conhecida influencer portuguesa, Catarina Gouveia e escreve «apoiar quem merece», referindo-se ao sítio onde ficou no Algarve, sugerido por Catarina.

A influencer digital e atriz não conteve a emoção e na caixa de comentários da partilha escreveu: «Owwww só vi agora o slide que me deixou uma lágrima no cantinho do olho 🥹Obrigada de coração!».

