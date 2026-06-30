Pedro Alves entrou no Big Brother há seis anos. E é assim que está hoje

Passaram seis anos desde que Pedro Alves conquistou a atenção dos portugueses ao entrar na casa do Big Brother 2020. O ex-concorrente mantém uma presença ativa nas redes sociais, onde vai partilhando vários momentos do seu dia a dia.

Longe dos holofotes da televisão, Pedro Alves parece estar a viver uma fase tranquila e dedicada ao seu bem-estar. Nas publicações mais recentes, destaca-se pela excelente forma física, exibindo um visual cuidado e uma imagem cada vez mais confiante.

Além da boa condição física, o antigo concorrente mostra-se também muito bem disposto. Entre viagens, encontros com amigos e momentos de descontração, Pedro transmite uma imagem positiva e descontraída, revelando que continua a aproveitar a vida ao máximo.

Outro aspeto que desperta curiosidade entre os fãs é a sua vida amorosa. Pelas imagens e publicações que partilha nas redes sociais, tudo indica que Pedro Alves estará solteiro.

O ex-concorrente não tem mostrado qualquer companheira e privilegia conteúdos focados na sua rotina, nos amigos e nos projetos pessoais.

Percorra a galeria de fotografias que preparámos para si e veja como está hoje Pedro Alves.