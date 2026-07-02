Pedro é concorrente do Big Brother Verão e já acelera corações fora da casa. E estas fotos explicam porquê

Pedro entrou na casa do Big Brother Verão há poucos dias e já é um dos concorrentes mais comentados da edição. Nas redes sociais, o fenómeno é inegável e quem o vir percebe porquê.

O percurso de vida do concorrente surpreende pela diversidade. Licenciado em Engenharia Civil, passou pela aviação e pela direção de obra antes de encontrar a sua verdadeira vocação na comunicação. Foi esse caminho que o levou até à profissão atual: agente imobiliário.

Fora do trabalho, divide o tempo entre o ginásio e os livros de filosofia, que assume usar como ferramenta para «exercitar a mente».

No amor, o concorrente assume estar solteiro. Já teve envolvimentos, mas explica que nenhum chegou a ser oficializado como namoro por não considerar que tivessem atingido esse patamar.