Pedro Sampaio choca os concorrentes do Big Brother. Surpreenda-se com as imagens desta visita especial

A temperatura na casa do Big Brother está no máximo mas, desta vez, por outro motivo. Pedro Sampaio surpreendeu os concorrentes entrando na casa mais vigiada do país, para um 'show' muito especial.

Depois de três concertos por Portugal, o astro da música brasileira, decidiu fazer uma visita especial aos concorrentes da casa mais vigiada do país. Pedro Sampaio, embora seja uma presença habitual no Big Brother Brasil, esta é a sua estreia no reality show português.

O fenómeno da música brasileira, Pedro Sampaio, entrou na casa e deixou todos os concorrentes em choque. Os moradores da casa não esconderam a emoção e aproveitaram como se estivessem num verdadeiro concerto. Pedro Sampaio fez questão, ainda, de conhecer a casa e deu, até, para se pôr a par das polémicas da mesma.

