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16:38
Ana Luísa atira: «Pensei que iam dar uma palmada uma à outra, estavam tão perto» - Big Brother
05:44

Ana Luísa atira: «Pensei que iam dar uma palmada uma à outra, estavam tão perto»

16:30
Ventura sobre Sara: «Está tão focada no Nuno que mete a Tatiana de lado». Tatiana confessa incómodo - Big Brother
03:50

Ventura sobre Sara: «Está tão focada no Nuno que mete a Tatiana de lado». Tatiana confessa incómodo

16:12
Sara passa a mão na cara de Tatiana enquanto as duas gritam. E a casa “vai abaixo” - Big Brother
02:23

Sara passa a mão na cara de Tatiana enquanto as duas gritam. E a casa “vai abaixo”

16:11
Aos berros e muito perto! Sara e Tatiana na maior discussão de sempre: «Para mim não és nada!» - Big Brother
08:14

Aos berros e muito perto! Sara e Tatiana na maior discussão de sempre: «Para mim não és nada!»

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Tatiana e Sara tentam resolver-se, mas não corre como esperado: «Eu aceitava a crítica (…) se fosse alguém diferente de mim» - Big Brother
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Tatiana e Sara tentam resolver-se, mas não corre como esperado: «Eu aceitava a crítica (…) se fosse alguém diferente de mim»

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Em lágrimas, Sara sente-se exausta: «Isto é uma amiga?» - Big Brother
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Em lágrimas, Sara sente-se exausta: «Isto é uma amiga?»

14:08
A falta de humildade volta a ser um tema. Veja o que aconteceu - Big Brother
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«A mal educada és tu»: Tatiana ataca Vanessa e entram em discussão acesa - Big Brother
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Afonso não gostou da comparação de Ana Luísa, já Tatiana fez questão de lhe dar razão - Big Brother
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Afonso não gostou da comparação de Ana Luísa, já Tatiana fez questão de lhe dar razão

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Sara arrasa Raquel e Nuno reage com um enigmático «sem comentários» - Big Brother
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«Só faz sentido para ti»: Tatiana lança farpa a Afonso e ele opta pelo silêncio - Big Brother
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