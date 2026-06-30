Ao Minuto
16:30
03:50
Ventura sobre Sara: «Está tão focada no Nuno que mete a Tatiana de lado». Tatiana confessa incómodo
16:11
08:14
Aos berros e muito perto! Sara e Tatiana na maior discussão de sempre: «Para mim não és nada!»
16:05
04:11
Tatiana e Sara tentam resolver-se, mas não corre como esperado: «Eu aceitava a crítica (…) se fosse alguém diferente de mim»
10:38
03:40
Lados opostos entre Afonso e Sara: o assunto que está a incendiar a casa logo pela manhã
10:13
01:16
Tatiana não fica indiferente ao confronto: «(...) mas também não gostei de o ver naquela posição…»
08:57
03:33
A Sara falta «humildade» e Afonso está «desorientado»: Veja como começou o confronto entre Sara e Afonso
Oops...
Lamentamos mas o conteúdo que procura não está disponívelA página poderá ter sido removida, estar temporariamente indisponível ou o endereço poderá ter sido alterado.
Sugerimos que:
1. Verifique se o endereço está correctamente escrito
2. Efectue uma pesquisa sobre o tema pretendido
Caso o problema se mantenha, ajude-nos a corrigi-lo.
Envie-nos um e-mail indicando:
- Endereço / url da página onde se encontrava
- Endereço / link inválido
- Data e hora do erro
Agradecemos a sua colaboração.
Veja Mais
Ainda se lembra deste vestido icónico? Cristina Ferreira partilha fotografia do look que fez cair o queixo do público
Há 7 min
Ventura sobre Sara: «Está tão focada no Nuno que mete a Tatiana de lado». Tatiana confessa incómodo
Há 17 min
Aos berros e muito perto! Sara e Tatiana na maior discussão de sempre: «Para mim não és nada!»
Há 36 min
Tatiana e Sara tentam resolver-se, mas não corre como esperado: «Eu aceitava a crítica (…) se fosse alguém diferente de mim»
Há 42 min
Conhecida como a “Beta de Cascais”, Joana d'Albuquerque mostra nova casa de sonho e há um detalhe que impressiona
Há 49 min
Pedro Teixeira apaixonado por atriz da TVI? Cristina Ferreira dá detalhes surpreendentes: «Muito fogoso»
Há 1h e 2min
«O coração dói...»: Teresa Silva abre o coração num desabafo que emociona sobre o filho
Há 2h e 0min
Mais Vistos
Venceu o Big Brother Portugal há 25 anos. Hoje descobrimos o que é feito dele e está irreconhecível
Ontem às 17:08
Já venceu um reality e é dos solteiros mais cobiçados do País: Adivinha quem é este bebé?
Ontem às 11:35
Como fazer a sopa de legumes perfeita? Marco Costa revela o truque da receita que a filha adora
Ontem às 18:51
04:28
Passado entre Hugo e Mariana Sá é tema e a ex-concorrente não aguenta e entra em estúdio em pleno direto
Ontem às 18:24
Notícias
Ainda se lembra deste vestido icónico? Cristina Ferreira partilha fotografia do look que fez cair o queixo do público
Há 7 min
Conhecida como a “Beta de Cascais”, Joana d'Albuquerque mostra nova casa de sonho e há um detalhe que impressiona
Há 49 min
Pedro Teixeira apaixonado por atriz da TVI? Cristina Ferreira dá detalhes surpreendentes: «Muito fogoso»
Há 1h e 2min
EXCLUSIVOS BB
02:04
«Existe hipótese de voltarem a ter uma amizade?»: Irmã de Nuno reage a possível reconciliação com Raquel
3 ago, 19:36
01:57
Mariana Salgueiro fica em lágrimas durante balanço da participação. E este foi o motivo
14 jul, 09:48
01:14
«Acho que foi uma ilusão»: Amiga de Mariana Sá não deixa nada por dizer sobre a relação com Miguel
10 jul, 01:45
FORA DA CASA
Ainda se lembra deste vestido icónico? Cristina Ferreira partilha fotografia do look que fez cair o queixo do público
Há 7 min
Conhecida como a “Beta de Cascais”, Joana d'Albuquerque mostra nova casa de sonho e há um detalhe que impressiona
Há 49 min
Pedro Teixeira apaixonado por atriz da TVI? Cristina Ferreira dá detalhes surpreendentes: «Muito fogoso»
Há 1h e 2min
TVI Reality
Ainda se lembra deste vestido icónico? Cristina Ferreira partilha fotografia do look que fez cair o queixo do público
Há 7 min
Conhecida como a “Beta de Cascais”, Joana d'Albuquerque mostra nova casa de sonho e há um detalhe que impressiona
Há 49 min
«O coração dói...»: Teresa Silva abre o coração num desabafo que emociona sobre o filho
Há 2h e 0min
Outros Sites
Joana Diniz fala sobre possível casamento... e deixa garantia: "Não faço por menos"
Hoje às 08:21
selfie