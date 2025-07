João Oliveira, concorrente do Big Brother Verão, falou pela primeira vez sobre o fim do relacionamento com Carolina Nunes, que conheceu no Big Brother 2024.

Durante uma conversa com Catarina Miranda e Fábio Paim, o ex-concorrente esclareceu, com alguma ironia, que a separação foi pacífica e sem polémicas, sublinhando que continuam amigos.

O tema foi rapidamente encerrado por João, que preferiu não alimentar especulações. Até então, o término do namoro tinha sido mantido com discrição.