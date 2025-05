Pensou em tudo. Cláudio Ramos felicita Sporting pelo bicampeonato com gesto inesperado

Cláudio Ramos entrou de forma inesperado em estúdio em noite de gala do Big Brother. Os Sportinguistas estão em festa com a conquista do bicampeonato nacional e o apresentador não deixou passar a data em branco.

Cláudio Ramos abriu a gala a gritar «Sporting». Depois, o apresentador esclareceu que o seu clube é o Vila Boim, clube da sua terra.

Cláudio Ramos explicou que se vestiu de verde para dar os parabéns ao vencedor do campeonato nacional de futebol. «Tinha dois fatos preparados».

70 anos depois, o Sporting conseguiu o bicampeonato nacional. Os Leões venceram o Vitória de Guimarães por 2-0. O jogo da 34ª Jornada da Liga de Portugal decorreu no Estádio José Alvalade.

Milhares de pessoas estão em euforia quer junto ao Estádio de Alvalade, quer no Marquês de Pombal, em Lisboa, onde vai continuar a festa.