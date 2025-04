Perdeu 16 quilos: O antes e depois desta ex-concorrente que o vai surpreender

Transformação impressionante : Tamara Rocha, ex-concorrente de «O Triângulo», perdeu 16kg.

Segredo da mudança : Com 27 anos Tamara partilhou sua rotina, alimentação equilibrada e acompanhamento profissional com um personal trainer.

Nova fase da vida: Além da transformação física, Tamara está a viver uma vida apaixonada ao lado do namorado Tiago Carmo.

Tamara Rocha, ex-concorrente de «O Triângulo», está a causar sensação nas redes sociais com uma impressionante transformação física. Aos 27 anos, Tamara perdeu mais de 16kg e tem vindo a surpreender tudo e todas com a sua «nova vida».

Através de um estilo de vida saudável e disciplina, Tamara revelou que frequenta o ginásio várias vezes por semana e segue uma alimentação equilibrada. Além disso, contou com o apoio de um Personal Trainer para maximizar os resultados, o que lhe permitiu perder 14kg sozinha e os restantes 2kg com a ajuda do profissional. A ex-concorrente escreveu no instagram: «O meu plano está ajustado aos resultados que eu quero atingir. Está ajustado a mim».

A sua transformação não passou despercebida aos olhos dos seguidores, que rapidamente começaram a soltar elogios sobre o seu percurso pessoal e profissional: «Maravilhosa», «Cada vez mais linda», «Parabéns!», «Grande exemplo».

Além da mudança física, a ex-concorrente de «O Triângulo» parece estar em um excelente momento da sua vida pessoal. Tamara está apaixonada e tem partilhado vários momentos românticos ao lado do namorado, Tiago Carmo.

Com esta transformação radical, Tamara Rocha tem vindo a inspirar os seus seguidores a adotarem hábitos mais saudáveis e a alcançarem os seus próprios objetivos de bem-estar.

Veja as fotografias da sua transformação acima.