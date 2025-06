Perdeu oito quilos em três meses: O impressionante ‘antes e depois’ desta ex-concorrente do Big Brother

Bárbara Gomes, ex-concorrente do Big Brother 2024, perdeu oito quilos em apenas três meses e mostrou agora o 'antes e depois' nas redes sociais.

Através dos stories do Instagram, a jovem de 24 anos mostrou como ficavam as suas calças de ganga antes da perda de peso e atualmente, com menos oito quilos.

«Três meses e meio depois, mesmas calças. Quando fiz a mala de viagem não me lembrei destes pormenores», escreveu Bárbara Gomes na legenda da imagem.

O segredo da mudança

Bárbara Gomes tem partilhado o «segredo» da mudança. A ex-concorrente adaptou um estilo de vida saudável, com refeições mais equilibradas e dedicou-se às corridas. «A diferença já é notória», explica na mesma rede social, ode fez saber que agora se sente mais feliz.

Apesar de afirmar sentir «vergonha» do seu corpo anterior, Bárbara resolveu mostrar o antes e o depois nas redes sociais para se motivar a ela própria. «Três meses de mudança, menos 8 quilos», explicou.

«O caminho ainda é longo, mas estou muito feliz e se soubesse o quão bem sabe, tinha começado antes», frisa.

Percorra a galeria e veja o antes e depois de Bárbara Gomes, assim como algumas refeições, simples e deliciosas, que agora fazem parte da sua dieta.