Poderosa! Márcia Soares brilha em mais um look de cortar a respiração

Domingo é dia de gala e Márcia Soares voltou a arrasar na escolha do look para comentar mais uma gala do Big Brother 2025.

A ex-concorrente de 31 anos apostou esta semana num visual arrojado e deslumbrante, com uma cor forte que não deixa ninguém indiferente.

Desta vez, Márcia optou por um vestido, estilo blazer, cor de laranja, da marca Kokonut Pink, que tem loja física na Rua do Carmo, em Lisboa.

O cabelo encaracolado, a maquilhagem elegante e os acessórios arrasadores - da Peça em Ti - compõem o look perfeito de Márcia Soares.

Percorra a galeria de fotografias que preparámos para si e veja as imagens do look incrível de Márcia Soares.