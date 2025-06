Por esta ninguém esperava: Irmão mais novo de lenda do futebol entra no Secret Story

Apanhou tudo e todos de surpresa! Esta terça-feira, 10 de junho, Ethan Hazard, irmão mais novo do astro do futebol Eden Hazard, entrou na edição belga do Secret Story - que se estreou no canal TF1 - e deixou o público boquiaberto.

«O meu irmão é uma verdadeira lenda do futebol», revelou Ethan, de 21 anos, que é o mais novo de quatro irmãos. Além de Eden, Ethan é ainda irmão de Thorgan e de Kylian (também eles futebolistas).

Eden Hazard foi uma estrela do futebol belga e também mundial. O ex-futebolista brilhou na liga inglesa, ao serviço do Chelsea, e também na liga espanhola, no Real Madrid, onde partilhou balneário com Cristiano Ronaldo.

Percorra a nossa galeria e vejas as fotografias de Ethan Hazard, irmão mais novo de Hazard.