Pós-gala a ferver: as imagens da cadeira quente com Renata Reis e Bruno Savate

Depois de uma gala muito intensa - marcada pela expulsão de Micael Miquelino e de Érica Reis, e pela entrada dos convidados Bruno Savate e Renata Reis -, a casa do Big Brother continuou com as emoções ao rubro pela noite dentro.

Antes da tão aguardada cadeira quente, o ambiente começou a aquecer depois de, na cozinha, Bruno Savate ter revelado que os responsáveis pelo desaparecimento dos carregadores que tanto tem dado que falar foram Manuel Rordrigues e Diogo Bordin, mas os concorrentes não acreditaram. Renata Reis confirmou aquilo que Savate estava a dizer, mas os inquilinos da casa mais vigiada do país continuaram com muitas dúvidas.

Já no jardim, Diogo Bordin mostra-se inseguro com a visita do suposto ex-namorado de Carolina Braga e desabafou com a "namorada" e com Solange Tavares.

Ainda no jardim, Lisa Schincariol ouviu os conselhos de Bruno Savate em relação a Nuno Brito, depois de ter recebido um avião polémico da família a pedir para que ela se afastasse do amigo especial. Savate acha que a concorrente deve seguir o coração e acredita que os dois têm química. Depois, Lisa e Nuno têm uma conversa franca para pôr os pontos nos i's.

A cadeira quente polémica

Já na cadeira quente, os ânimos exaltaram-se. Bruno Savate e Renata Reis não pouparam nas críticas ao jogo dos concorrentes. Os principais visados foram Diogo Bordin e Nuno Brito.

O desaparecimento dos carregadores voltou a estar em cima da mesa e Bruno Savate acusou Diogo Bordin de ser «sonso». Por sua vez, Renata Reis apontou todas as armas a Nuno Brito e alertou o concorrente para a sua falta de coerência quando diz que «defende as mulheres» quando, na sua perspetiva, já teve atitudes que demonstraram o contrário.