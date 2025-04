Pouca roupa e muito toque: Nuno e Lisa têm noite ‘quente’ e estas são as imagens que todos querem ver

A casa do Big Brother 2025 está a ferver, mas nem sempre pelas piores razões. Neste caso, Lisa Shincariol e Nuno Brito fizeram subir a temperatura, numa altura em que estão mais próximos do que nunca.

Na noite desta sexta-feira, 18 de abril, os concorrentes protagonizaram mais um episódio de grande cumplicidade. Lisa ajudou Nuno a despir-se antes de se dirigirem juntos para uma cama de solteiro, onde se deitaram em conchinha, muito agarradinhos. O ambiente na casa era tranquilo, mas a proximidade entre os dois não passou despercebida às câmaras – nem aos colegas.

Esta não foi, contudo, a primeira noite em que partilharam o mesmo espaço. Já no dia anterior, Lisa e Nuno tinham dormido juntos numa cama de casal, também em conchinha. A química entre os dois é evidente, e os pequenos gestos de carinho sucedem-se.

Durante um desses momentos mais íntimos, Nuno chegou mesmo a sussurrar ao ouvido de Lisa: "Gosto do teu cheiro." A frase, simples mas carregada de intenção, mostra o crescente laço entre os dois concorrentes, deixando no ar a possibilidade de um romance dentro da casa mais vigiada do País.

Nas redes sociais, os fãs estão divididos: enquanto uns torcem para que esta ligação evolua para algo mais sério, outros questionam se será apenas uma estratégia de jogo. Uma coisa é certa: Lisa e Nuno estão a dar que falar – e prometem continuar a marcar esta edição do Big Brother 2025.

