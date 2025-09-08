Prestes a celebrar o seu aniversário, Cristina Ferreira só pensa numa coisa: «último domingo sem segredos»

Ao Minuto

18:23
«Alguém que para se elevar tem de diminuir o outro»: Catarina Miranda é arrasada por Jéssica Vieira - Big Brother
02:09

«Alguém que para se elevar tem de diminuir o outro»: Catarina Miranda é arrasada por Jéssica Vieira

18:18
Bruna revela 'pesadelo' vivido por Jéssica e deixa recado a Afonso: «Se não fosse a Miranda...» - Big Brother

Bruna revela 'pesadelo' vivido por Jéssica e deixa recado a Afonso: «Se não fosse a Miranda...»

18:14
Catarina Miranda desaba no confessionário: «Ele não faz nada por mim» - Big Brother
04:18

Catarina Miranda desaba no confessionário: «Ele não faz nada por mim»

17:46
A tremer, Bruna foi recebida nos bastidores por pessoa especial. E não era o marido - Big Brother

A tremer, Bruna foi recebida nos bastidores por pessoa especial. E não era o marido

17:34
Jéssica Vieira deixa conselho irónico a Viriato Quintela: «Casa com uma…» - Big Brother
02:50

Jéssica Vieira deixa conselho irónico a Viriato Quintela: «Casa com uma…»

16:58
Catarina Miranda promete beijos «do Olimpo» a Afonso Leitão e a reação do concorrente surpreende - Big Brother
03:04

Catarina Miranda promete beijos «do Olimpo» a Afonso Leitão e a reação do concorrente surpreende

16:32
Vídeo de Maria Botelho Moniz a cantar já soma quase 1 milhão de visualizações - Big Brother

Vídeo de Maria Botelho Moniz a cantar já soma quase 1 milhão de visualizações

16:19
«Os teus olhos brilharam»: Momento da gala não passou despercebido a Afonso Leitão e envolve Viriato Quintela - Big Brother
06:28

«Os teus olhos brilharam»: Momento da gala não passou despercebido a Afonso Leitão e envolve Viriato Quintela

16:01
O público grita por Maria Botelho Moniz e faz surpresa arrepiante à apresentadora - Big Brother

O público grita por Maria Botelho Moniz e faz surpresa arrepiante à apresentadora

15:56
Jéssica Vieira defende vitória do ex-namorado. Saiba o motivo - Big Brother
02:31

Jéssica Vieira defende vitória do ex-namorado. Saiba o motivo

15:18
Rivais até ao fim. Jéssica e Miranda trocam novas acusações: «Ainda ontem estavas a mentir» - Big Brother

Rivais até ao fim. Jéssica e Miranda trocam novas acusações: «Ainda ontem estavas a mentir»

15:16
Catarina Miranda deixa recado impiedoso a Afonso Leitão: «Nunca lhe daria o primeiro lugar» - Big Brother
03:37

Catarina Miranda deixa recado impiedoso a Afonso Leitão: «Nunca lhe daria o primeiro lugar»

15:02
Catarina Miranda lança elogio improvável a Jéssica Vieira - Big Brother
01:26

Catarina Miranda lança elogio improvável a Jéssica Vieira

14:40
«Serás sempre especial para mim»: Viriato dedica palavras bonitas a Afonso - Big Brother
01:10

«Serás sempre especial para mim»: Viriato dedica palavras bonitas a Afonso

14:32
Um pranto de lágrimas: Após surpresa na casa, Jéssica Vieira emociona-se - Big Brother
01:16

Um pranto de lágrimas: Após surpresa na casa, Jéssica Vieira emociona-se

14:27
Mistério revelado: o verdadeiro nome de Bruna e porque foi 'obrigada' a escondê-lo - Big Brother

Mistério revelado: o verdadeiro nome de Bruna e porque foi 'obrigada' a escondê-lo

14:09
A história do 'nojo' de Miranda por Jéssica volta a ser tema: «Não é o meu piercing, sou eu» - Big Brother
03:03

A história do 'nojo' de Miranda por Jéssica volta a ser tema: «Não é o meu piercing, sou eu»

13:23
Bruna promete eternizar a experiência no Big Brother Verão: «Vou tatuar, está prometido» - Big Brother
11:24

Bruna promete eternizar a experiência no Big Brother Verão: «Vou tatuar, está prometido»

13:09
Bruna esclarece relação prévia com Catarina Miranda: «Não sou traidora de ninguém» - Big Brother
03:57

Bruna esclarece relação prévia com Catarina Miranda: «Não sou traidora de ninguém»

13:07
«Se a Miranda não estivesse ao lado dele, ia perder-se»: a opinião de Bruna sobre Afonso Leitão - Big Brother
05:26

«Se a Miranda não estivesse ao lado dele, ia perder-se»: a opinião de Bruna sobre Afonso Leitão

12:49
Cláudio Ramos faz a sua imitação de Bruna à frente da própria. A reação é hilariante - Big Brother
04:41

Cláudio Ramos faz a sua imitação de Bruna à frente da própria. A reação é hilariante

12:45
Este beijo de Miranda a Afonso acabou de acontecer. E o sítio não podia ser mais inusitado - Big Brother
02:24

Este beijo de Miranda a Afonso acabou de acontecer. E o sítio não podia ser mais inusitado

12:40
«Eu agora metia-me toda nua e...»: Após pedido de Afonso, Miranda riposta - Big Brother
02:24

«Eu agora metia-me toda nua e...»: Após pedido de Afonso, Miranda riposta

12:29
Concerto praticamente vazio quase afastou Bruna da música... - Big Brother
07:48

Concerto praticamente vazio quase afastou Bruna da música...

12:28
Num momento de grande emoção e apesar da rivalidade, Afonso abraça um Viriato em lágrimas - Big Brother
01:21

Num momento de grande emoção e apesar da rivalidade, Afonso abraça um Viriato em lágrimas

Acompanhe ao minuto

Prestes a celebrar o seu aniversário, Cristina Ferreira só pensa numa coisa: «último domingo sem segredos»

  • Big Brother
  • Hoje às 12:47
Prestes a celebrar o seu aniversário, Cristina Ferreira só pensa numa coisa: «último domingo sem segredos» - Big Brother

Cristina Ferreira está de férias no paraíso, ao lado de João Monteiro, mas já com a cabeça na estreia do ano. Veja tudo.

Conheça a TVI, ganhe prémios e muito mais!
Descarregue a APP

Cristina Ferreira prepara-se para completar 48 anos de vida nesta terça-feira, 9 de setembro, mas a sua cabeça já está no próximo domingo, 14, dia em que estreia a nova edição do Secret Story - Casa dos Segredos.

A apresentadora decidiu rumar até às Baleares, Espanha, para passar o seu aniversário naquele destino paradisíaco, mas deixou uma mensagem nas redes sociais sobre a estreia do ano. 

«Último domingo sem segredos 😜», escreveu, na legenda de um conjunto de fotografias em que surge de vestido azul, de costas abertas. «Tinha este vestido guardado há algum tempo. Pensei usar na passagem dos 47 para os 48. Mas vai há hoje. Amanhã vai outro lindo. Na cor que mais gosto de usar. Adivinham? 😉 E este é mesmo giro não é?», adiantou.

Note-se que Cristina Ferreira será a grande anfitriã da nona edição da Casa dos Segredos em Portugal. 

Percorra ainda a nossa galeria e veja as fotografias de Cristina Ferreira nas ilhas Baleares, mais especificamente em Formentera e Ibiza.

Temas: Cristina Ferreira Casa dos Segredos

Mais Fotos

«Boas energias e zero confusão»: As férias de Maria Cerqueira Gomes antes da grande estreia da TVI

Hoje às 14:07

Grávida e radiante: Tatiana Boa Nova exibe barrigão e partilha detalhe único que envolve o filho mais velho

Hoje às 13:47

A transformação de Sandrina Pratas: a dieta e a rotina que a fizeram emagrecer 17 quilos em 3 meses

Hoje às 10:42

Um pequeno apresentador em palco. Filho de Maria Botelho Moniz é protagonista nos bastidores do BB Verão

Ontem às 23:10

A luz mais brilhante. Maria Botelho Moniz veste-se de branco e ilumina a gala

Ontem às 21:42

Ainda se lembra? Entrou na Casa dos Segredos há quase 15 anos e agora viveu um casamento de sonho. Eis as imagens

Ontem às 18:31
Mais Mais Fotos

Mais Vistos

Foi expulsa a dias da final, mas ganhou o prémio mais valioso de todos. Bruna quase desmaiou com novidade

Hoje às 09:57

Um pequeno apresentador em palco. Filho de Maria Botelho Moniz é protagonista nos bastidores do BB Verão

Ontem às 23:10
02:56

Bruna incrédula com revelações de Maria Botelho Moniz sobre a sua vida cá fora

Hoje às 00:56

Perdeu 17 quilos em três meses. Sandrina Pratas revela tudo que fez para emagrecer

Hoje às 10:49

Filho de Maria Botelho Moniz estreia-se como apresentador e até fala com o Big

Hoje às 11:54
Ver Mais

EXCLUSIVOS BB

02:24

Este beijo de Miranda a Afonso acabou de acontecer. E o sítio não podia ser mais inusitado

Hoje às 12:45
05:06

O 'veneno' está servido! Jéssica e Miranda não deixam nada por dizer em jantar a duas: «Toca em feridas»

5 set, 19:38
04:20

Agarrada a Afonso, Catarina Miranda reage a foto de Jéssica: «Que nojo»

4 set, 09:56
02:04

Coração em pedaços! Miranda num pranto enquanto Afonso janta com Jéssica

29 ago, 09:33
05:19

Afonso Leitão enche Catarina Miranda de beijos para acabar com as lágrimas

29 ago, 08:12
Ver Mais Exclusivos BB

FORA DA CASA

Bruna revela 'pesadelo' vivido por Jéssica e deixa recado a Afonso: «Se não fosse a Miranda...»

Há 12 min

Francisco Monteiro vítima de chantagem: hacker exige milhares de euros

Há 1h e 38min

Tatiana Boa Nova revela sem pudores quanto engordou na gravidez

Há 3h e 17min

Maria Cerqueira Gomes refugia-se em destino de sonho antes de estrear o maior desafio da sua vida

Hoje às 14:14

Nuno Brito revela finalmente a identidade da nova namorada: veja a foto apaixonada

Hoje às 14:08
Ver Mais Fora da Casa

TVI Reality

03:37

Catarina Miranda deixa recado impiedoso a Afonso Leitão: «Nunca lhe daria o primeiro lugar»

Há 3h e 14min
02:24

«Eu agora metia-me toda nua e...»: Após pedido de Afonso, Miranda riposta

Hoje às 12:40
03:34

Catarina Miranda destrói a prova e ri de satisfação

4 set, 08:34
08:07

Descubra quem são os nomeados da próxima semana

1 set, 00:49
03:36

As imagens completas do difícil desafio secreto de Jéssica e Afonso que levou Catarina Miranda à loucura

28 ago, 22:29
Ver Mais TVI Reality

Outros Sites

Após gala do "Big Brother Verão", Daniela Santos deixa aviso: "Vou adorar ver"

Há 50 min

Daniela Santos faz confissão sobre salvação na semifinal do "Big Brother Verão": "Arrepiei-me"

Há 1h e 17min

Após morte de avô, filha de Francisco Macau protagoniza momento arrepiante: "Perguntou por ele"

Há 1h e 41min

Marcia Soares revela talento escondido e confessa: "Foi um plano perfeito"

Há 2h e 27min

Gonçalo Quinaz afastado do filho mais velho: "Estamos numa fase nova da nossa vida"

Há 2h e 32min
Ver Mais Outros Sites

Maria Botelho Moniz

Vídeo de Maria Botelho Moniz a cantar já soma quase 1 milhão de visualizações

Há 1h e 58min

O público grita por Maria Botelho Moniz e faz surpresa arrepiante à apresentadora

Há 2h e 29min

Filho de Maria Botelho Moniz estreia-se como apresentador e até fala com o Big

Hoje às 11:54

Filho de Maria Botelho Moniz segue os passos da mãe em televisão. O vídeo mais fofo dos bastidores da gala

Hoje às 11:17

Maria Botelho Moniz confronta Afonso Leitão: «Teve ciúmes do Fábio Paim?»

Ontem às 23:36
Ver Mais

Curva da Vida

Afonso Leitão declara-se à família e emociona todo o estúdio depois da Curva da Vida

Hoje às 00:22

Afonso Leitão recorda palavras do progenitor: «Esta faca é para matar a vossa mãe»

Hoje às 00:15

Afonso Leitão fala de Jéssica Vieira na Curva da Vida: «Fui muito feliz com ela»

Hoje às 00:15

Afonso Leitão revela problema de saúde na Curva da Vida: «Tudo indicava que era um tumor maligno»

Hoje às 00:14

Jéssica não esquece Afonso na Curva da Vida e lamenta: «Eu não queria isto»

1 set, 10:23
Ver Mais