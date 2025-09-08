Prestes a celebrar o seu aniversário, Cristina Ferreira só pensa numa coisa: «último domingo sem segredos»

Cristina Ferreira prepara-se para completar 48 anos de vida nesta terça-feira, 9 de setembro, mas a sua cabeça já está no próximo domingo, 14, dia em que estreia a nova edição do Secret Story - Casa dos Segredos.

A apresentadora decidiu rumar até às Baleares, Espanha, para passar o seu aniversário naquele destino paradisíaco, mas deixou uma mensagem nas redes sociais sobre a estreia do ano.

«Último domingo sem segredos 😜», escreveu, na legenda de um conjunto de fotografias em que surge de vestido azul, de costas abertas. «Tinha este vestido guardado há algum tempo. Pensei usar na passagem dos 47 para os 48. Mas vai há hoje. Amanhã vai outro lindo. Na cor que mais gosto de usar. Adivinham? 😉 E este é mesmo giro não é?», adiantou.

Note-se que Cristina Ferreira será a grande anfitriã da nona edição da Casa dos Segredos em Portugal.

Percorra ainda a nossa galeria e veja as fotografias de Cristina Ferreira nas ilhas Baleares, mais especificamente em Formentera e Ibiza.