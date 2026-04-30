Prestes a ser mãe, Luíza Abreu mostra a barriga de grávida em foto nunca antes vista

Luíza Abreu está na reta final da gravidez. A ex-concorrente do Big Brother Verão vai ser mãe de uma menina, fruto do amor que a une a João Moura Caetano, e partilhou uma fotografia rara da barriguinha de grávida.

Nas redes sociais, a irmã de Luciana Abreu divulgou um registo fotográfico, em que surge de barriguinha à mostra, cheia de brilhantes.

Na legenda daquela partilha, Luíza Abreu escreveu apenas «Maria Guiomar», o nome que o casal escolheu para a primeira filha em comum.

Os fãs ficaram rendidos à partilha de Luíza Abreu. «Que saudades ❤️ um beijinho muito grande. Estás linda ❤️», «Que a felicidade se cole a vocês e que nunca vos largue. 😘», «Linda mais linda amor .Com a mair bênção que deus nos dá. Um bebé. 😍», «Que linda estás tão linda 💓💓 muitas felicidades beijinhos 🤩», «As maiores felicidades do mundo, uma hora muito feliz, que Deus dê muita saúde e perfeição a esse bebezinho 🙏», «Muitas felicidades, tu mereces esse anjinho na tua vida🩷», são alguns dos comentários que se podem ler.