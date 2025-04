Primeiro avião do Big Brother 2025 leva a casa à loucura! Saiba para quem foi e veja as reações

O inesperado aconteceu no Big Brother! Os concorrentes ficaram em êxtase quando o primeiro avião desta edição sobrevoou a casa mais vigiada do país, com uma mensagem especial dirigida a Diogo Bordin.

O momento gerou uma reação eufórica entre todos os participantes, que correram para junto de Diogo, aplaudindo e felicitando modelo brasileiro.

O avião, que trazia a mensagem “DIOGO PT❤BR APOIAR E RENDIDO TEAM DIOGO BORDIN”, foi enviado pelos fãs. Diogo tem conquistado o público com o seu carisma e autenticidade.

“A homenagem apanhou todos de surpresa – inclusive o próprio Diogo, que ficou visivelmente emocionado ao ver o carinho atravessar oceanos”, revelou, entretanto, a equipa de apoio do concorrente nas redes sociais.

Veja as imagens do momento em que o avião no céu fez encher a casa do Big Brother de emoção.