Primeiro beijo por um fio: Carolina Braga e Diogo Bordin deixam-se levar e estas são as imagens que todos querem ver

Mais agarrados do que nunca: Carolina Braga e Diogo Bordin vivem momentos de pura cumplicidade dentro da casa do Big Brother.

Na cama abraçados: Entre mimos, olhares e provocações, a ligação entre os dois aquece e faz sonhar os fãs.

Cada vez mais perto do beijo! O primeiro beijo ainda não aconteceu, mas a química é inegável — e o romance parece inevitável.

A relação entre Carolina Braga e Diogo Bordin no Big Brother 2025 tem dado que falar. Depois de uma tentativa de aproximação por parte do modelo brasileiro, que já chegou mesmo a declarar-se, Carolina Braga optou por manter distância, e deixou o Diogo «em suspenso», até ao pós-gala de dia 21 de abril de 2025.

Apesar da «tampa» inicial, os dois têm-se mostrado cada vez mais próximos. Depois da habitual Cadeira Quente, as emoções voltaram a vir ao de cima, e Carolina e Diogo surgiram juntos na cama, em clima de grande cumplicidade e bem agarradinhos.

Diogo, com o seu tom bem-disposto, comentou a reaproximação: «Não conseguimos estar afastados. Esta crise durou apenas algumas horas.»

As câmaras captaram momentos íntimos entre os dois, com narizes colados e olhares intensos, sugerindo que o tão esperado primeiro beijo poderá estar para breve. Diogo Bordin provocou: «Vamos ver até quando foges…» ao que Carolina respondeu com risos, sem desviar o olhar: «Sei que não te vais aproximar mais que isto...». O clima aqueceu e os concorrentes não esconderam o brilho nos olhos e os sorrisinhos de «apaixonados».

Na manhã seguinte, o ambiente manteve-se caloroso. Os dois concorrentes acordaram aos mimos e carícias, com Carolina apoiada no peito de Diogo, que lhe deu vários beijinhos na cabeça. Um gesto simples, mas carregado de ternura, que não passou despercebido aos telespectadores.

A ligação entre Carolina Braga e Diogo Bordin parece ganhar cada vez mais força dentro da casa, e os fãs já torcem para que o romance avance. Será este o próximo casal oficial do Big Brother 2025?

Veja também:

Carolina Braga termina tudo com Diogo Bordin e ele fica desfeito. Estas são as imagens que o vão surpreender - Big Brother - TVI