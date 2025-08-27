Protagonizou o filme do momento e dizem que «é a cara» da noiva de Marco Costa. Veja as imagens

Svenja Jung é a atriz do momento, após protagonizar o mais recente romance da Netflix: 'Só te quero a ti'. Agora, a atriz é notícia em Portugal após ser comparada à noiva de Marco Costa, Carolina Pinto.

A influencer portuguesa recebeu inúmeras mensagens a dizer que a conhecida atriz internacional era 'a cara dela' e mostrou-se a ver o filme que ela protagoniza para perceber se era verdade.

No vídeo, partilhado nas stories de Instagram, Carolina Pinto revela que está a ser 'inundada' de mensagens a compará-la com a atriz e que vai ver com os próprios olhos se são assim tão parecidas.

Percorra a galeria de fotografias que preparámos para si e veja se as acha parecidas ou não.