19:49
Imperdível: Discurso do Big Brother emociona finalistas - Big Brother
06:46

Imperdível: Discurso do Big Brother emociona finalistas

19:32
Afonso Leitão acusa Viriato Quintela de ser ‘discípulo’ de Bruno de Carvalho - Big Brother
03:32

Afonso Leitão acusa Viriato Quintela de ser ‘discípulo’ de Bruno de Carvalho

19:28
«Gostava de ver a Miranda sozinha, sem aliados»: Jéssica Vieira não poupa a rival - Big Brother
03:24

«Gostava de ver a Miranda sozinha, sem aliados»: Jéssica Vieira não poupa a rival

19:22
«Eu transformei-me completamente»: Bruna fala sobre a experiência no Big Brother Verão - Big Brother
02:11

«Eu transformei-me completamente»: Bruna fala sobre a experiência no Big Brother Verão

19:14
Jéssica Vieira confessa impacto do primeiro encontro com Afonso Leitão na estreia - Big Brother
04:29

Jéssica Vieira confessa impacto do primeiro encontro com Afonso Leitão na estreia

18:56
Catarina Miranda revela lado obscuro da exposição pública - Big Brother
04:16

Catarina Miranda revela lado obscuro da exposição pública

18:47
«Voltei-me a apaixonar neste programa»: Catarina Miranda admite tudo o que sente - Big Brother
04:13

«Voltei-me a apaixonar neste programa»: Catarina Miranda admite tudo o que sente

18:37
Peixeiras chegaram à Malveira e deixaram Viriato Quintela de mau humor - Big Brother
03:49

Peixeiras chegaram à Malveira e deixaram Viriato Quintela de mau humor

18:28
«Toda a gente gozava comigo»: Concorrentes abrem-se sobre maiores traumas de infância - Big Brother
03:31

«Toda a gente gozava comigo»: Concorrentes abrem-se sobre maiores traumas de infância

18:13
Tensão na casa: Viriato Quintela aponta falha de Catarina Miranda durante dinâmica dos desejos - Big Brother
03:50

Tensão na casa: Viriato Quintela aponta falha de Catarina Miranda durante dinâmica dos desejos

17:49
Inédito. Catarina Miranda revela dinâmica que envolve Jéssica Vieira e Afonso Leitão - Big Brother
04:17

Inédito. Catarina Miranda revela dinâmica que envolve Jéssica Vieira e Afonso Leitão

17:34
Afonso Leitão quer dar segunda oportunidade a Jéssica Vieira? Eis a resposta do concorrente - Big Brother
08:54

Afonso Leitão quer dar segunda oportunidade a Jéssica Vieira? Eis a resposta do concorrente

17:00
«Estás-te a apaixonar novamente por mim?»: Jéssica Vieira surpreende Afonso Leitão com pergunta inesperada - Big Brother
03:23

«Estás-te a apaixonar novamente por mim?»: Jéssica Vieira surpreende Afonso Leitão com pergunta inesperada

16:55
«Tu estás a gostar dela, não é?»: Afonso Leitão quebra o silêncio - Big Brother
04:20

«Tu estás a gostar dela, não é?»: Afonso Leitão quebra o silêncio

16:50
«Ainda sentes alguma coisa por mim?»: Jéssica Vieira faz a pergunta mais esperada a Afonso Leitão - Big Brother
02:50

«Ainda sentes alguma coisa por mim?»: Jéssica Vieira faz a pergunta mais esperada a Afonso Leitão

16:47
Ex-casal novamente a sós: Afonso Leitão e Jéssica Vieira em lanche inesperado - Big Brother
05:29

Ex-casal novamente a sós: Afonso Leitão e Jéssica Vieira em lanche inesperado

16:37
Afonso Leitão deixa todos de boca aberta com talento escondido - Big Brother
09:19

Afonso Leitão deixa todos de boca aberta com talento escondido

14:51
Miranda almoça em companhia especial e desabafa: «Acho que vou ganhar tudo e mais alguma coisa» - Big Brother
03:09

Miranda almoça em companhia especial e desabafa: «Acho que vou ganhar tudo e mais alguma coisa»

12:16
Como ficará a relação de Afonso Leitão e Catarina Miranda após o «Big Brother Verão»? A opinião de Marcelo Palma - Big Brother
06:41

Como ficará a relação de Afonso Leitão e Catarina Miranda após o «Big Brother Verão»? A opinião de Marcelo Palma

12:10
Catarina Miranda dá conselho a Afonso mas a reação não é a esperada - Big Brother
02:59

Catarina Miranda dá conselho a Afonso mas a reação não é a esperada

12:06
Dinâmica ao rubro: Afonso diz que Viriato «perdeu a noção» e Catarina Miranda responde à letra a Jéssica - Big Brother
03:05

Dinâmica ao rubro: Afonso diz que Viriato «perdeu a noção» e Catarina Miranda responde à letra a Jéssica

12:06
Em dinâmica, Viriato critica Catarina Miranda e a concorrente não se deixa ficar - Big Brother
02:40

Em dinâmica, Viriato critica Catarina Miranda e a concorrente não se deixa ficar

12:04
Cristina Ferreira sobre Miranda: «Se a Catarina não tivesse entrado, este Big Brother tinha sido outra coisa» - Big Brother
07:46

Cristina Ferreira sobre Miranda: «Se a Catarina não tivesse entrado, este Big Brother tinha sido outra coisa»

12:01
Marcia Soares sobre Jéssica Vieira: «Em casa estava a chorar com ela» - Big Brother
08:55

Marcia Soares sobre Jéssica Vieira: «Em casa estava a chorar com ela»

11:58
Manuel Melo recorda pensamento sobre Viriato Quintela: «Está a enterrar-se» - Big Brother
10:03

Manuel Melo recorda pensamento sobre Viriato Quintela: «Está a enterrar-se»

