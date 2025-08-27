Quase 15 anos depois! Veja como está António Queirós, vencedor da primeira edição da Casa dos Segredos

Conheça a TVI, ganhe prémios e muito mais!

António Queirós participou e venceu a primeira edição da '«Casa dos Segredos» em 2010, com o segredo «tenho uma casa de alterne».

O ex-concorrente de Baião surpreendeu tudo e todos com o seu segredo, uma vez que vinha de uma aldeia pequena no Norte do país.

Quase 15 anos depois da sua participação, quisemos saber como está e descobrimos que continua com o seu negócio de venda de queijos e enchidos.

