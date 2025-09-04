Quase venceu a Casa dos Segredos 6, nunca mais apareceu e agora regressou à televisão. Ainda se lembra de Diogo Semedo?

Ao Minuto

17:45
«Se voltas a falar do nome da minha família...»: Afonso deixa aviso sério a Viriato - Big Brother
02:18

«Se voltas a falar do nome da minha família...»: Afonso deixa aviso sério a Viriato

17:44
«Quero ver o que te vai acontecer lá fora (...) tens zero interesse»: Viriato acha que Miranda não passa dos reality shows - Big Brother
03:12

«Quero ver o que te vai acontecer lá fora (...) tens zero interesse»: Viriato acha que Miranda não passa dos reality shows

17:11
«Tu arrastas o nome da tua família na lama»: Viriato sem papas na língua para Afonso - Big Brother
02:22

«Tu arrastas o nome da tua família na lama»: Viriato sem papas na língua para Afonso

17:09
«Assustador és tu a andares aí a perseguir mulheres»: Viriato vai mais longe com Afonso - Big Brother
03:12

«Assustador és tu a andares aí a perseguir mulheres»: Viriato vai mais longe com Afonso

17:06
«Tu é que vais de vela»: Após provocação, Viriato responde à letra e parece seguro da próxima expulsão - Big Brother
01:56

«Tu é que vais de vela»: Após provocação, Viriato responde à letra e parece seguro da próxima expulsão

16:31
«Tu é que és um triste, Viriato»: Miranda reage a palavras sobre Afonso e o ator ignora-a completamente - Big Brother
01:37

«Tu é que és um triste, Viriato»: Miranda reage a palavras sobre Afonso e o ator ignora-a completamente

15:57
Há um novo ranking de Popularidade e a história ligada aos ex-namorados volta a repetir-se - Big Brother

Há um novo ranking de Popularidade e a história ligada aos ex-namorados volta a repetir-se

15:56
«Quando for lá para fora nunca mais te meto a vista em cima»: Afonso deixa Miranda com medo - Big Brother
02:12

«Quando for lá para fora nunca mais te meto a vista em cima»: Afonso deixa Miranda com medo

15:48
Catarina Miranda volta a ‘fazer das suas’ e gera polémica em plena prova semanal - Big Brother
04:30

Catarina Miranda volta a ‘fazer das suas’ e gera polémica em plena prova semanal

15:21
“Estás a apertar-me o pescoço”: Afonso Leitão reage a gesto inesperado de Catarina Miranda - Big Brother
02:48

“Estás a apertar-me o pescoço”: Afonso Leitão reage a gesto inesperado de Catarina Miranda

15:08
“Parasitas”: Viriato Quintela perde a paciência com Catarina Miranda e Afonso Leitão - Big Brother
03:51

“Parasitas”: Viriato Quintela perde a paciência com Catarina Miranda e Afonso Leitão

15:01
Atitude de Catarina Miranda na cozinha deixa concorrentes indignados - Big Brother
07:12

Atitude de Catarina Miranda na cozinha deixa concorrentes indignados

13:36
Catarina Miranda sussurra algo a Afonso Leitão e o momento não passou despercebido - Big Brother
01:05

Catarina Miranda sussurra algo a Afonso Leitão e o momento não passou despercebido

13:12
“Ainda me vens aos lábios”: Afonso Leitão fica atrapalhado com gestos de Catarina Miranda - Big Brother
01:26

“Ainda me vens aos lábios”: Afonso Leitão fica atrapalhado com gestos de Catarina Miranda

12:47
Bruna arranca ‘risinho nervoso’ a Afonso Leitão com pergunta sobre Catarina Miranda - Big Brother
02:29

Bruna arranca ‘risinho nervoso’ a Afonso Leitão com pergunta sobre Catarina Miranda

12:35
Inédito. Jéssica Vieira conta o seu maior desejo dentro da casa mais vigiada do País - Big Brother
03:13

Inédito. Jéssica Vieira conta o seu maior desejo dentro da casa mais vigiada do País

12:30
Kina deixa sentida mensagem aos telespectadores: «Não me julguem» - Big Brother
03:49

Kina deixa sentida mensagem aos telespectadores: «Não me julguem»

12:29
Kina deixa forte recado a enteado que lhe fez várias acusações: «Não te vou desrespeitar como me desrespeitaste - Big Brother
06:00

Kina deixa forte recado a enteado que lhe fez várias acusações: «Não te vou desrespeitar como me desrespeitaste

12:27
Kina revela as surpreendentes razões que a levaram a 'fugir' do país: «Saturação, mentira e invasão de privacidade» - Big Brother
07:42

Kina revela as surpreendentes razões que a levaram a 'fugir' do país: «Saturação, mentira e invasão de privacidade»

12:11
Viriato Quintela surpreende ao revelar quem não merece ganhar e o nome apanhou todos de surpresa - Big Brother
02:26

Viriato Quintela surpreende ao revelar quem não merece ganhar e o nome apanhou todos de surpresa

12:04
Junto de Afonso, Catarina Miranda reage com nojo a fotografia de Jéssica! As imagens que todos falam - Big Brother

Junto de Afonso, Catarina Miranda reage com nojo a fotografia de Jéssica! As imagens que todos falam

11:46
Diana Ferreira participou numa das mais emblemáticas edições do Secret Story. Ainda se lembra? - Big Brother
07:09

Diana Ferreira participou numa das mais emblemáticas edições do Secret Story. Ainda se lembra?

11:38
Catarina Miranda declara-se a Afonso Leitão. A resposta do aliado vai surpreendê-lo - Big Brother
02:51

Catarina Miranda declara-se a Afonso Leitão. A resposta do aliado vai surpreendê-lo

11:31
Ainda se recorda de Diogo Semedo, o tão comentado 'alentejano' do Secret Story 7? Veja como está diferente - Big Brother
11:22

Ainda se recorda de Diogo Semedo, o tão comentado 'alentejano' do Secret Story 7? Veja como está diferente

10:43
Rivais unidas? Catarina Miranda e Jéssica Vieira são desqualificadas de dinâmica matinal - Big Brother
02:49

Rivais unidas? Catarina Miranda e Jéssica Vieira são desqualificadas de dinâmica matinal

Quase venceu a Casa dos Segredos 6, nunca mais apareceu e agora regressou à televisão. Ainda se lembra de Diogo Semedo?

  • Big Brother
  • Há 1h e 22min
Quase venceu a Casa dos Segredos 6, nunca mais apareceu e agora regressou à televisão. Ainda se lembra de Diogo Semedo? - Big Brother

Diogo Semedo reapareceu na televisão quase 10 anos depois da Casa dos Segredos 6 e está irreconhecível! Veja a transformação do ex-concorrente.

Foi em 2016 que Diogo Semedo conquistou os portugueses com o seu jeito calmo, sotaque alentejano e o segredo “Sou campeão nacional de atletismo”. Tinha apenas 19 anos quando entrou na Casa dos Segredos 6 e alcançou o segundo lugar, numa edição vencida por Helena Isabel.

Desde então, manteve-se longe dos holofotes... até agora. Diogo voltou à televisão no programa Dois às 10, onde surpreendeu com um visual bem diferente. Aos 28 anos, vive atualmente em Madrid e mostrou estar mais maduro, confiante e transformado, com uma forma física de fazer inveja!

Percorra a galeria e veja como está agora Diogo Semedo!

Temas: Diogo Semedo

