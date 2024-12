Veja as imagens ternurentas!

Mafalda Castro encantou os seguidores ao partilhar no Instagram as primeiras fotografias de Natal em família.

Nas imagens, a apresentadora surge ao lado do namorado, Rui Simões, e do pequeno Manel, o filho do casal, num registo cheio de amor e cumplicidade.

Com a descrição divertida "Turma de Natal 2024", a aprentadora mostrou o espírito natalício e o amor em família.