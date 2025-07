Que arraso. Maria Botelho Moniz surpreende tudo e todos na estreia do Big Brother Verão

Maria Botelho Moniz marcou a estreia como apresentadora do Big Brother Verão com um visual cheio de classe e sofisticação. O seu look destacou-se pela escolha de um fato preto de corte clássico, complementado por uma gola branca que trouxe um toque especial ao conjunto.

O cabelo solto e liso deu um ar leve e elegante, enquanto a franja presa realçou as joias delicadas que usou na ocasião. Para finalizar, Maria escolheu sapatos com uma fita prateada, que acrescentaram brilho e charme ao outfit.

Deslize pelas imagens e descubra todos os detalhes deste visual que já está a encantar os fãs do programa!