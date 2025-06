Que arraso: Toda de branco, Márcia Soares mostra-se mais radiante do que nunca! As imagens aqui

Márcia Soares voltou a brilhar na gala do Big Brother e, como já nos habituou, não deixou ninguém indiferente com a escolha de look. Desta vez, a comentadora apostou num coordenado totalmente branco que transmite elegância, frescura e confiança.

Com um blazer de corte estruturado e uma saia plissada, Márcia conseguiu unir o clássico ao moderno, numa combinação que realça a sua silhueta e estilo apurado. O toque final ficou a cargo de umas sandálias baixas em tom bege, que garantiram conforto sem comprometer a sofisticação do visual.

Na galeria em cima, reunimos os melhores registos deste look memorável. Percorra as imagens e inspire-se na simplicidade refinada que tão bem define o estilo de Márcia Soares.