Quer brilhar como Bárbara Parada? Descobrimos um vestido igual em saldos por menos de 8 euros

Bárbara Parada tem um estilo que inspira muitos fãs e é muito elogiado. A ex-concorrente do Big Brother tem um estilo feminino, delicado e com alguns apontamentos de rebeldia e estilo. Quase todos os looks de Bárbara Parada são cobiçados pelos seguidores. E nós descobrimos como reproduzir um dos looks mais virais de Bárbara Parada com um preço acessível a todas as carteiras.

Trata-se de um vestido H&M que está em saldo por menos de 8 euros, na cor vermelha. Este modelo ainda está disponível para venda no site da marca. Mas, se quiser em outras cores, como por exemplo, amarelo, o preço desce para menos de 5 euros.

Percorra a galeria e veja os looks de Bárbara Parada e também as várias opções em saldos.