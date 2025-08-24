Radiante, Vânia Sá derrete fãs com fotos da barriguinha (cada vez maior)

Vânia Sá, ex-concorrente de reality shows e empresária de sucesso, voltou a encantar os seguidores ao partilhar novas imagens da sua gravidez.

Grávida pela primeira vez, a jovem tem vivido esta fase de forma muito especial e fez questão de mostrar o crescimento da sua barriguinha, cada vez mais visível, em registos ternos e naturais.

Nas fotografias publicadas nas redes sociais, Vânia surge radiante, evidenciando a felicidade que tem sentido nesta nova etapa da sua vida.

O brilho no olhar e a serenidade no sorriso não passaram despercebidos e rapidamente se multiplicaram os comentários de carinho e admiração.

A partilha das novas imagens reforça a cumplicidade que Vânia tem criado com os seus seguidores, que vivem com ela cada passo desta experiência única.

Mais do que uma figura pública, Vânia Sá mostra-se uma futura mamã orgulhosa e realizada, deixando transparecer em cada fotografia a emoção de quem se prepara para receber o maior amor da sua vida.

Percorra a galeria de fotografias que preparámos para si com as melhores imagens da gravidez de Vânia Sá.