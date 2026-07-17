Raquel e Nuno colocam um ponto final na relação. Recorde os momentos mais marcantes

O que começou como uma das ligações mais promissoras do Big Brother Verão terminou num dos maiores conflitos da edição.

Raquel e Nuno protagonizaram momentos de grande cumplicidade nas primeiras semanas do reality show, conquistando a atenção dos colegas e dos espectadores. Entre conversas, brincadeiras e gestos de proximidade, tudo fazia prever que a relação pudesse evoluir dentro da casa.

Contudo, o ambiente mudou por completo quando Nuno teve acesso a imagens de conversas em que Raquel comentava a relação entre ambos com os restantes concorrentes. A confiança ficou abalada e, a partir daí, a cumplicidade deu lugar a trocas de acusações, desilusões e a um afastamento que parece não ter volta.