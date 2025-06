Reações impagáveis! Lisa Schincariol foi a primeira salva e o choque reinou na casa. Todas as imagens do momento

No Especial do Big Brother desta quarta-feira, 4 de junho, um dos cinco nomeados foi salvo pelo público, e o resultado foi surpreendente! Luís Gonçalves, Nuno Brito, Carina Frias, Lisa Schincariol e Carolina Braga estavam em risco de sair e a primeira salva foi Lisa Schincariol, com 45% dos votos.

Cláudio Ramos comunicou a decisão à casa e apanhou todos os concorrentes de surpresa. Lisa Schincariol reagiu com muito entusiasmo e até com lágrimas. Luís Gonçalves não hesitou em dar um abraço sentido à colega. «Parabéns, parabéns! Força», disse o concorrente. Todos os concorrentes garantiram que não estavam à espera e consideravam que Luís seria o primeiro salvo, à semelhança do que tem acontecido nas últimas semanas.

Nuno Brito, que já foi muito próximo de Lisa Schincariol, também reagiu à salvação. «Honestamente, e com a máxima verdade. Fico feliz, fico muito feliz por ela», disse o personal trainer.

Cláudio Ramos questionou quem é que ficou surpreendido com a salvação e todos os concorrentes puseram o dedo no ar, à exceção de Luís. «Surpreendida e muito feliz», atirou Carolina Braga que, nos últimos dias, muito tem discutido com o ex-fuzileiro.

Percorra a nossa galeria e veja todas as reações!

Em nomeações, continuam assim os restantes concorrentes. Vote para salvar:

Carina Frias: 761 20 20 02

Carolina Braga: 761 20 20 03

Nuno Brito: 761 20 20 20

Luís Gonçalves: 761 20 20 22