Realities a trocar as voltas ao coração: Entraram comprometidos com uma pessoa e… saíram com outra

Os reality shows em Portugal sempre foram férteis em emoções, reviravoltas e relações inesperadas. Para muitos concorrentes, o que começa como uma aventura televisiva transforma-se rapidamente num enredo de paixões intensas, desilusões amorosas e até novas histórias de amor.

Há casos emblemáticos de concorrentes que entraram no jogo comprometidos com alguém, mas acabaram por sair com outra pessoa. Relembramos aqui três nomes que protagonizaram precisamente esse tipo de narrativa: Liliana Filipa, Bruno Savate e Daniel Panelo (Daniel Pereira).

Liliana Filipa tornou-se conhecida na quinta edição da "Casa dos Segredos", em 2014. Entrou no programa já numa relação, mas acabou por se aproximar de Daniel Gregório, também concorrente. O romance começou dentro da casa, sob o olhar atento das câmaras e dos espectadores, e foi crescendo até se tornar uma relação sólida no mundo real.

Contra todas as probabilidades, Liliana e Daniel continuam juntos até hoje, mais de uma década depois, com dois filhos em comum — Ariel e Santiago — e uma história de amor que sobreviveu ao escrutínio público.

Em 2025, ficaram oficialmente noivos durante uma viagem ao Brasil, e Liliana descreveu a maternidade como algo que os uniu ainda mais, dizendo que era "mais forte que um casamento". Apesar dos altos e baixos já assumidos publicamente, o casal continua a ser um dos raros exemplos de uma relação duradoura nascida num reality show.

Já Bruno Savate teve um percurso mais turbulento. Também ele participou na "Casa dos Segredos 5", onde entrou com o segredo: «Tenho a minha namorada e ex-namoradas na casa». A namorada na altura era Flávia Vieira e as ex-namoradas Sofia Muzycha k e Inês Silva.

Durante o jogo, a relação com Flávia terminou e Bruno reencontrou o amor ao lado de Elisabete Moutinho. Anos mais tarde, em 2017, já com o namoro terminado com Elisabete, Bruno Savate entrou no Love on Top e apaixonou-se por Jéssica Lima.

Depois disso, a relação também terminou e já mais recentemente, em 2020, com a sua participação no «Big Brother - Duplo Impacto», Savate voltou a apaixonar-se, agora por Joana Albuquerque, relação que entretanto também terminou. Agora está noivo e mais feliz do que nunca.

Por fim, o caso mais recente envolve Daniel Pereira, mais conhecido como Panelo, concorrente do "Big Brother 2024". Daniel entrou no programa comprometido com Marlene, mas a relação acabou por não resistir à dinâmica do jogo.

Ao longo da sua permanência na casa, circularam rumores sobre possíveis aproximações a outras concorrentes, como Catarina Miranda e Margarida Castro, embora Daniel tenha sempre negado qualquer envolvimento romântico. Ainda assim, após o programa terminar, Daniel e Margarida assumiram o namoro e estão atualmente muito felizes.

Estes três casos mostram que os reality shows são muito mais do que entretenimento ligeiro. Entrar num programa com uma relação já estabelecida não é garantia de estabilidade — pelo contrário, o ambiente intenso e mediático pode revelar fragilidades ou criar novas ligações inesperadas.