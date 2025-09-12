Recebidos como estrelas! As imagens inesquecíveis da final do Big Brother Verao

Os finalistas do Big Brother Verão são recebidos como verdadeiras estrelas no Parque dos Poetas, em Oeiras, onde decorre a grande final.

Afonso Leitão, Catarina Miranda, Jéssica Vieira e Viriato Quintela chegam ao recinto em clima de festa e emoção, aplaudidos de pé por uma plateia entusiasmada. Entre gritos de apoio, cartazes e demonstrações de carinho, o público transforma a sua entrada num momento memorável, marcado pelo calor humano e pela energia contagiante que antecede a revelação do grande vencedor.

