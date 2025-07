Recorda-se de Liliana Rodrigues, a polémica concorrente do Love on Top? Veja o antes e depois em imagens

Depois de várias voltas da vida, Liliana Rodrigues está a viver um dos momentos mais felizes e transformadores de sempre. A ex-concorrente do Love on Top reencontrou o primeiro grande amor da sua vida… e, com ele, redescobriu o sentido do amor verdadeiro.

Foi pedida em casamento no início do ano e, desde então, tem partilhado com os seguidores uma nova versão de si mesma: mais serena, mais confiante, mais apaixonada, segundo declarações exclusivas à SELFIE. Uma mulher que acredita novamente no “felizes para sempre”.

Além do amor, Liliana Rodrigues também está focada em novos projetos e no seu bem-estar emocional, deixando para trás os dias mais turbulentos da exposição televisiva.

