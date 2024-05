Veja aqui quem é o namorado de Catarina Miranda! O famoso Búlgaro...

Catarina Miranda foi convidada especial do "Goucha" e conversou com o apresentador sobre a relação que nutre com o famoso "Búlgaro" de quem tanto falou dentro da casa.

Petyr Marinov é o nome do parceiro da ex-concorrente. O casal conheceu-se num dos cruzeiros no qual ambos trabalharam. Veja tudo aqui!