Romance, sol e paraíso! Veja as férias de sonho de Bruna Gomes e Bernardo Sousa: «Chegámos à ilha da magia»

Bruna Gomes e Bernardo Sousa embarcaram numa escapadinha inesquecível até ao Brasil e estão a aproveitar cada minuto destas férias de sonho. O casal que se conheceu no Big Brother Famosos 2 rumou até Florianópolis, onde tem desfrutado de paisagens paradisíacas, praias deslumbrantes, passeios românticos e momentos cheios de cumplicidade.

Sempre próximos dos fãs, Bruna e Bernardo têm partilhado vários registos nas redes sociais e não escondem a felicidade por viverem esta experiência juntos.

A avaliar pelas imagens, a viagem tem sido marcada por muito amor, tranquilidade e aquele clima quente que combina na perfeição com a boa energia do casal.

Percorra a galeria e veja como estão a ser estas férias românticas no “paraíso”!