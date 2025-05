Sabia? Mafalda Diamond mantém relação discreta com conhecido ex-concorrente...

Mafalda Diamond ficou conhecida pela sua participação no Big Brother 2022, mas foi no Dilema, no verão de 2024, que a ex-concorrente se encontrou com a sua cara-metade.

A jovem, de 21 anos, namora com Diogo Marcelino, ex-concorrente da Casa dos Segredos 4 e de outras edições de reality shows da TVI, mas o amor só vingou cá fora.

Dentro da casa do Dilema, os dois já mostravam alguma cumplicidade, até porque já se conheciam cá de fora, mas, apesar dos carinhos (e de alguns beijinhos em segredo), sempre tentaram ser discretos. É que David Diamond, pai de Mafalda, também partilhava a casa com os dois.

Depois de saírem da casa mais vigiada do país, Mafalda Diamond e Diogo Marcelino garantiram que eram só amigos, mas meses mais tarde acabaram por assumir um relacionamento amoroso.

Percorra a nossa galeria e veja as imagens dos dois concorrentes