Sabia que a filha de Carlos Cruz entrou num reality show da TVI? Recorde a participação e descubra quem era o seu 'par' romântico!

Marta Cruz participou na primeira edição do reality show A Quinta, transmitida pela TVI no último trimestre de 2015. A filha de Carlos Cruz conquistou o coração do público e ficou em segundo lugar no formato, onde também protagonizou um romance com Gonçalo Quinaz!

O namoro entre os dois não começou na casa mais vigiada do País, mas a cumplicidade entre Marta e Gonçalo era óbvia. O casal acabou por viver um relacionamento que durou alguns meses.

