Sabia que Tatiana já teve vários visuais? Das tranças ao cabelo liso, veja as imagens e surpreenda-se

A entrada de novos concorrentes no Big Brother Verão continua a dar que falar e há uma participante que, além da personalidade, também está a conquistar as atenções pela sua imagem irreverente.

Tatiana Durão apresentou-se ao público com um visual arrojado, apostando num cabelo cheio de caracóis, que não passou despercebido.

No entanto, esta não é a única versão da nova concorrente. Ao longo dos anos, Tatiana foi experimentando diferentes estilos de cabelo, mostrando que não tem medo de arriscar quando o assunto é mudar de visual.

Entre as várias transformações, já surgiu com o cabelo completamente liso, mas também surpreendeu ao apostar em tranças, provando a versatilidade da sua imagem.

Veja as imagens na galeria que preparámos para si e descubra as diferentes transformações de Tatiana Durão, desde o cabelo liso às tranças, sem esquecer os caracóis que marcam o seu visual atual.