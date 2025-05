Sai à mãe ou ao pai? Filho de Maria Botelho Moniz e de Pedro Bianchi Prata está tão crescido

Maria Botelho Moniz partilha novas fotos do filho Vicente e encanta os seguidores.

Maria Botelho Moniz voltou a derreter corações nas redes sociais ao partilhar novas imagens do pequeno Vicente, o filho que teve com o companheiro Pedro Bianchi Prata. As fotografias, captadas durante o fim de semana, mostram momentos de pura ternura e diversão em família.

Entre brincadeiras no jardim de casa e passeios na rua, o loirinho Vicente surge sorridente e cheio de energia, sempre rodeado pelo carinho da mãe e do pai. As imagens rapidamente conquistaram os seguidores, que não pouparam elogios ao bebé e à cumplicidade evidente entre os três.

Com um registo cada vez mais presente nas partilhas de Maria, Vicente tem-se tornado uma verdadeira estrela nas redes sociais da apresentadora, que vai mostrando, com discrição e carinho, o lado mais doce da maternidade.

Maria Botelho Moniz continua assim a partilhar pequenos retratos da sua nova fase, marcada por amor, descobertas e muitos sorrisos ao lado do filho Vicente.