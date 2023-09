Saiba como conseguir um look igual ao de Bruna Gomes aqui!

3 set, 19:27

Bruna Gomes arrasa em look para sair à noite! Veja aqui como conseguir um igual!

Bruna Gomes, ex-concorrente do Big Brother Famosos e agora comentadora da nova edição que estreia daqui a uma semana, utilizou o Instagram para partilhar várias fotografias do seu look.

Num top castanho sem mangas, umas calças de ganga e bijuteria que «salta à vista», Bruna Gomes deixou tudo e todos com curiosidade no outfit.

O top sem mangas é da loja Zara (22,95€), os Star Earings - Crystal e Small Bold Ring - Orange pertencem à loja Call Me Gorgeous de Luís Borges, (55,00€ e 35,00€ respetivamente.

Veja aqui as imagens e o vídeo.