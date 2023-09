8 set, 10:37

Pedro Alves partilha fotografia íntima com o seu novo amor!

Pedro Alves, ex-concorrente do Big Brother 2020, partilhou esta quarta-feira dia 6 de setembro uma fotografia com a sua nova namorada através do Instagram.

A nova namorada do ex-concorrente chama-se Carolina Tomar e reside em Lisboa.

Recorde aqui os momentos de Pedro Alves no Big Brother 2020 e veja aqui as fotografias do ex-concorrente e da sua nova namorada!