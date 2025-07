Scott, o amigo de quatro patas que está a conquistar as redes sociais. Saiba quem é o dono

Nas redes sociais, Carolina Braga partilha frequentemente momentos especiais com o seu inseparável amigo de quatro patas, Scott. É visível o carinho e a cumplicidade que a ex-concorrente do Big Brother nutre pelo seu cão, que se tornou uma presença constante na sua vida e também junto dos seus seguidores.

Scott não é apenas um animal de estimação, mas um verdadeiro companheiro que traz alegria e equilíbrio ao quotidiano de Carolina. A relação entre ambos reflete-se nas várias imagens e vídeos que Carolina publica, onde se pode perceber o laço forte que os une.

Este vínculo especial chegou mesmo a marcar a sua participação no Big Brother, com Scott a ser protagonista de momentos emocionantes dentro da casa mais vigiada do país.

