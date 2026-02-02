Sensualidade e poder feminino: Jéssica Galhofas deslumbra em novas fotos ousadas

Jéssica Galhofas elevou a temperatura no Instagram ao partilhar uma sequência de fotografias em lingerie sexy, onde surge confiante, sensual e absolutamente arrasadora. As imagens não passaram despercebidas e rapidamente geraram uma onda de reações e elogios.

Na descrição da publicação, a ex-concorrente do Big Brother deixou uma reflexão sobre feminilidade e autoestima. «Ser mulher é sentir, tocar, viver a própria pele. A lingerie envolve o corpo com delicadeza e desperta a confiança que vem de dentro. Não é apenas o que se vê, é o que se sente», escreveu.

A publicação foi amplamente aplaudida pelos seguidores, que destacaram não só a beleza das imagens, mas também a mensagem de empoderamento e aceitação transmitida por Jéssica.

