Separado de Jéssica Galhofas, Francisco Vale mostra transformação impressionante

Francisco Vale emite um comunicado oficial no qual afirma que está separado de Jéssica Galhofas.

Solteiro, o ex-concorrente do Big Brother 2023 mostrou a sua evolução física, e está mais em forma do que nunca!

Foi no dia 3 de março que Francisco Vale recorreu à sua rede social pessoal para emitir o comunicado. Através dos stories do instagram, o ex-concorrente escreveu: «Olá a todos. É triste termos de chegar ao ponto de falar da nossa vida provada para que as pessoas nos respeitem minimamente nas redes sociais ou na rua», começou por dizer.

«Atualmente o casal Jekiko está separado, por razões que só a nós nos dizem respeito mas deixamos claro que não estamos em guerras, portanto agradecemos que não destilem ódio», continuou.