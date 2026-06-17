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Sete anos depois dos realities, este casal continua junto e vive uma vida de luxo: as fotos que comprovam

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Apaixonaram-se em 2019, quando entraram no Love on Top. Vivem um romance até hoje e até têm negócios em comum. Recorde este casal que deixou o País rendido.

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Ainda se lembra de Ana Bessa e Francisco Silva? Conheceram-se em 2019, quando decidiram participar no Love on Top à procura do amor. Os dois acabaram por se apaixonar e, apesar de alguns altos e baixos, estão juntos desde então.

Ana Bessa e Francisco Silva têm até um negócio em comum, a Rota dos Petiscos, na Amora, e apesar de serem discretos nas redes sociais no que à relação de ambos diz respeito, os dois continuam juntos e vivem uma vida de luxo, recheada de grandes viagens.

Os dois estão agora muito diferentes. Sete anos depois da experiência que lhes mudou a vida, Ana Bessa deixou de ser morena e está mais loira do que nunca. Nas redes sociais, continua a deixar os fãs a suspirar com as fotos ousadas que partilha. Já Francisco Silva, está uma verdadeira bomba de músculos, e cheio de tatuagens

Recorde o casal sensação do Love On Top na galeria de fotografias que preparámos para si. E veja como estão hoje!

Temas: Casal Reality Show Love on Top Ana Bessa Francisco Silva

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