Sofia Sousa troca alianças com homem mistério em segredo. E estas são as imagens mais românticas

Sofia Sousa poderá ter dado o próximo passo e oficializado a relação. A Ex-Secret Story já tinha confirmado que estava noiva. E agora, lançou suspeitas de casamento, dado que partilhou fotografias em que aparece a trocar alianças.

Na sua conta oficial de Instagram, Sofia Sousa assinalou o momento, que terá acontecido esta quinta-feira, dia 19 de junho. «Amo-te muito meu amor. Que Deus abençoe sempre a nossa família», escreveu.

A identidade do homem que conquistou o coração de Sofia Sousa permanece em mistério. A jovem vive uma vida mais resguardada depois dos anos muito mediáticos devido à popularidade que alcançou por ter participado nos realities shows da TVI.

Recorde-se que Sofia Sousa tem uma filha, Yasmine Dafne, com o também ex-concorrente do Secret Story, Tierry Vilson. Yasmine Dafne é também neta de Teresa Silva, comentadora do Big Brother.

Percorra a galeria e veja as fotografias.