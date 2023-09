Sol, mar e pouca roupa: Ex-concorrentes aproveitam férias de verão. Veja as melhores imagens!

18 ago, 12:40

Os nossos ex-concorrentes estão a aproveitar as férias de verão.

Agosto é sinónimo de férias de verão e os ex-concorrentes do «Big Brother» têm desfrutado dos dias de descanso sozinhos ou na companhia de familiares e amigos.

Na praia, nas montanhas, em piscinas ou barcos, são muitos os destinos das caras bem conhecidas do público como o casal Bruna Gomes e Bernardo Sousa, que rumou à ilha da Madeira.

Também Fernando Semedo esteve na companhia do casal amigo. Já Catarina Siqueira aproveitou as férias com a filha e Sandrina Pratas rumou até à praia de Monte Gordo.

Percorra a galeria de fotografias que preparámos para si e veja as imagens das férias dos ex-concorrentes do «Big Brother».