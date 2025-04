Solange Tavares e Érica Reis frente a frente: O suposto «empurrão» explicado em imagens

O «empurrão»: Solange Tavares e Érica Reis finalmente esclarecem o polémico «empurrão» em almoço tenso, onde tentaram colocar «tudo em pratos limpos».

O ambiente aqueceu na casa do Big Brother, mas desta vez longe das câmaras do confessionário e do resto dos concorrentes. Solange Tavares e Érica Reis tiveram finalmente a oportunidade de se sentar frente a frente, num almoço reservado que serviu de palco para esclarecer uma das situações mais polémicas: o alegado «empurrão» que causou tensão entre as duas concorrentes.

Este almoço surgiu para colocar «tudo em pratos limpos» e dar às concorrentes espaço para abordar, de forma direta e pessoal, as divergências que têm vindo a marcar a sua relação dentro da casa. Durante o almoço, Érica fez questão de esclarecer publicamente o mal-entendido que se arrasta há dias: «Nunca disse que tu me empurraste (...) Não foi a palavra que usei».

Relembre-se de tudo o que aconteceu:

No dia 5 de abril, no Especial conduzido por Cláudio Ramos, assistimos a imagens exclusivas do mais recente conflito entre Erica Reis e Solange Tavares. O motivo? Um alegado empurrão. Erica Reis acusa Solange Tavares de ter excedido os limites da forma como lhe tocou.

Nas imagens que agora vieram a público, é possível ver-se tudo. No Quarto Rosa, Solange está sentada a pensar no que aconteceu com Erica, acompanhada de concorrentes como Ana, Carina e Inês.

Carina entra em defesa de Solange e recorda o que Erica acabou de dizer ao entrar no quarto sobre o facto de Solange ter alegadamente a "empurrado na cozinha". A jovem concorrente de Viseu comenta que Erica dramatizou a situação. A concorrente exemplifica o que viu e conta que Erica se exaltou e acusou Solange de ter "ultrapassado os seus limites quando a empurrou para que ela saísse da Cozinha, não admitindo toques por parte da concorrente".

Erica ainda vai mais além: «Eu e tu já decidimos que não temos essa intimidade, e tu não estás disposta a isso, portanto, por favor, não me empurres, não me toques e não te encostes a mim. Eu não gosto das pessoas no meu espaço pessoal.»

No confessionário, Erica mostra-se emocionada ao recordar a situação, e volta a reforçar que não quer "confianças" com a concorrente açoriana. Já no quarto, Solange pede a Carina que dê o seu ponto de vista quando for altura de a defender, por esta última ser "neutra".

Veja o momento na íntegra, no vídeo em baixo.

Em direto, a partir do Especial com Cláudio Ramos, Erica Reis diz que nunca falou em "empurrão": «Eu nunca disse empurrão, eu disse que não quero que ela me toque, encoste em mim ou que me empurre. Ela não tem razão nenhuma de me tocar (...) qualquer outra pessoa com quem eu tenha essa intimidade, tudo bem, com ela sinto-me desconfortável.»

Solange defende-se, fala em "drama", a reforça o pedido de desculpas à concorrente. Carina comenta a forma como olha para esta situação: «Nós estávamos a fazer isso a praticamente toda a gente... e não foi com má intenção. Não vi maldade naquilo que a Solange fez.»

Ainda, Dinis dá a sua opinião sobre o que aconteceu: «Para mim, foi uma coisa normal... a Solange fez aquilo como faria a outra pessoa qualquer, não tem mal nenhum, a meu ver.»

Veja tudo, no vídeo em baixo.

