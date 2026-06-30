Ao Minuto

22:24
Nuno está a aproveitar-se dos sentimentos de Sara? Tema gera debate - Big Brother
06:29

Nuno está a aproveitar-se dos sentimentos de Sara? Tema gera debate

22:10
Sara tem sentimentos? Maria Botelho Moniz confronta e Nuno reage: «Não é preciso ficares nervosa» - Big Brother
08:16

Sara tem sentimentos? Maria Botelho Moniz confronta e Nuno reage: «Não é preciso ficares nervosa»

21:58
Maria Botelho Moniz impressionada com ferimento de Nuno: «Todo cheio de sangue...» - Big Brother
01:04

Maria Botelho Moniz impressionada com ferimento de Nuno: «Todo cheio de sangue...»

21:13
Imperdível: Nuno e Sara falam em segredo no closet - Big Brother
06:21

Imperdível: Nuno e Sara falam em segredo no closet

20:23
«Mas eu acho que ele é comprometido»: Raquel tem uma paixoneta num ex-concorrente. E o nome é inesperado - Big Brother
01:50

«Mas eu acho que ele é comprometido»: Raquel tem uma paixoneta num ex-concorrente. E o nome é inesperado

19:44
Equipa azul tenta invadir festa. E há algo que acontece lá dentro que deixa todos a comentar - Big Brother
03:39

Equipa azul tenta invadir festa. E há algo que acontece lá dentro que deixa todos a comentar

19:39
Em privado, Bernardina Brito confronta Sara: «Sentes alguma coisa?» - Big Brother
04:14

Em privado, Bernardina Brito confronta Sara: «Sentes alguma coisa?»

19:31
Pazes feitas! Tatiana e João Ventura abraçam-se. E o momento é de pura emoção - Big Brother
04:12

Pazes feitas! Tatiana e João Ventura abraçam-se. E o momento é de pura emoção

19:27
Diana Lopes chama a atenção de Raquel: «Tiveste muita dificuldade em fechar a porta» - Big Brother
04:17

Diana Lopes chama a atenção de Raquel: «Tiveste muita dificuldade em fechar a porta»

19:20
Íris comenta polémica que envolve Joana e Boris: «É um bocado fora do contexto» - Big Brother
01:49

Íris comenta polémica que envolve Joana e Boris: «É um bocado fora do contexto»

19:15
Mariana Sá desfaz-se em lágrimas e admite: «As entradas do exterior mexeram comigo» - Big Brother
03:18

Mariana Sá desfaz-se em lágrimas e admite: «As entradas do exterior mexeram comigo»

19:11
Big Brother lança perguntas ao telefone. E o momento é hilariante - Big Brother
02:52

Big Brother lança perguntas ao telefone. E o momento é hilariante

19:06
Equipa Azul brilham ao som de música poderosa. Recorde aqui a dança “quente” - Big Brother
02:41

Equipa Azul brilham ao som de música poderosa. Recorde aqui a dança “quente”

19:03
Equipa Vemelha deixa “Malveira a ferver” com dança sexy. Recorde aqui a coreografia - Big Brother
02:40

Equipa Vemelha deixa “Malveira a ferver” com dança sexy. Recorde aqui a coreografia

18:50
Mariana Sá chama a atenção para mudanças de comportamento após chegada das capitãs. E estas foram as reações - Big Brother
02:27

Mariana Sá chama a atenção para mudanças de comportamento após chegada das capitãs. E estas foram as reações

18:47
«Qual a pessoa mais insonsa?»: Bernardina Brito lança “caos” na casa com pergunta tensa - Big Brother
05:28

«Qual a pessoa mais insonsa?»: Bernardina Brito lança “caos” na casa com pergunta tensa

18:39
Erro de João Ventura deita tudo a perder? Saiba o que aconteceu na prova semanal - Big Brother
03:44

Erro de João Ventura deita tudo a perder? Saiba o que aconteceu na prova semanal

18:31
«Estou farta disto!»: Discussão forte com Sara leva Raquel ao limite - Big Brother
03:35

«Estou farta disto!»: Discussão forte com Sara leva Raquel ao limite

18:30
Mais que amizade? Diana Lopes “puxa” por Nuno e Sara. E o desfecho é inesperado - Big Brother
02:28

Mais que amizade? Diana Lopes “puxa” por Nuno e Sara. E o desfecho é inesperado

18:07
Polémica do avião leva concorrentes a estar em risco? Boris e Joana "afundam" no ranking de Popularidade - Big Brother

Polémica do avião leva concorrentes a estar em risco? Boris e Joana "afundam" no ranking de Popularidade

17:52
Tatiana passa-se durante uma dinâmica: «Desculpem a expressão...» - Big Brother
05:51

Tatiana passa-se durante uma dinâmica: «Desculpem a expressão...»

17:51
Mariana Sá irritada com Tatiana: «Vais me deixar falar?» - Big Brother
05:21

Mariana Sá irritada com Tatiana: «Vais me deixar falar?»

17:49
Miguel no limite? Dinâmica gera debate e leva a discussão com Sara - Big Brother
14:35

Miguel no limite? Dinâmica gera debate e leva a discussão com Sara

17:25
Discussão! Nuno irritado com Raquel: «Baixa a bolinha mas é» - Big Brother
13:23

Discussão! Nuno irritado com Raquel: «Baixa a bolinha mas é»

16:56
Estalou o verniz! Sara e Raquel em discussão: «Gostam de agarrar tudo conforme vos dá jeito» - Big Brother
09:28

Estalou o verniz! Sara e Raquel em discussão: «Gostam de agarrar tudo conforme vos dá jeito»

Acompanhe ao minuto

Oops...

Lamentamos mas o conteúdo que procura não está disponível

A página poderá ter sido removida, estar temporariamente indisponível ou o endereço poderá ter sido alterado.

Sugerimos que:
1. Verifique se o endereço está correctamente escrito
2. Efectue uma pesquisa sobre o tema pretendido

Caso o problema se mantenha, ajude-nos a corrigi-lo.

Envie-nos um e-mail indicando:
- Endereço / url da página onde se encontrava
- Endereço / link inválido
- Data e hora do erro

Agradecemos a sua colaboração.

Veja Mais

Nuno está a aproveitar-se dos sentimentos de Sara? Tema gera debate

Há 11 min

Sara tem sentimentos? Maria Botelho Moniz confronta e Nuno reage: «Não é preciso ficares nervosa»

Há 25 min

Maria Botelho Moniz impressionada com ferimento de Nuno: «Todo cheio de sangue...»

Há 37 min

Imperdível: Nuno e Sara falam em segredo no closet

Há 1h e 22min

«Mas eu acho que ele é comprometido»: Raquel tem uma paixoneta num ex-concorrente. E o nome é inesperado

Há 2h e 12min

Equipa azul tenta invadir festa. E há algo que acontece lá dentro que deixa todos a comentar

Há 2h e 51min

Em privado, Bernardina Brito confronta Sara: «Sentes alguma coisa?»

Há 2h e 56min

Pazes feitas! Tatiana e João Ventura abraçam-se. E o momento é de pura emoção

Há 3h e 4min

Diana Lopes chama a atenção de Raquel: «Tiveste muita dificuldade em fechar a porta»

Há 3h e 8min

Íris comenta polémica que envolve Joana e Boris: «É um bocado fora do contexto»

Há 3h e 15min

Mariana Sá desfaz-se em lágrimas e admite: «As entradas do exterior mexeram comigo»

Há 3h e 20min

Big Brother lança perguntas ao telefone. E o momento é hilariante

Há 3h e 24min

Mais Vistos

Separada de Dylan? De mala feita, Inês sai de casa: «E eu a pensar dar-lhe uma segunda oportunidade»

Hoje às 14:56

Uma casinha e um escorrega: Marco Costa mostra quarto de sonho da filha e não esquece Carolina Pinto

Hoje às 11:12

«Parece um sonho»: Filho de Célia e Telmo regressa a casa após meses fora. E não vai acreditar como está

Hoje às 12:32

«Finalmente completa»: Depois de anos de espera, irmã de Fanny Rodrigues faz anúncio que ninguém esperava

Hoje às 16:00

Moderna e elegante: Carolina Pinto abre as portas da sua casa, venha visitá-la connosco

Hoje às 16:31
Ver Mais

Notícias

Polémica do avião leva concorrentes a estar em risco? Boris e Joana "afundam" no ranking de Popularidade

Hoje às 18:07

Sónia Jesus partilha fotos ao lado dos filhos e deixa fãs em choque: «Estão tão crescidos»

Hoje às 16:54

Moderna e elegante: Carolina Pinto abre as portas da sua casa, venha visitá-la connosco

Hoje às 16:31

«Finalmente completa»: Depois de anos de espera, irmã de Fanny Rodrigues faz anúncio que ninguém esperava

Hoje às 16:00

Receita irresistível: Marcia Soares abre as portas da cozinha e há um ingrediente que está a dar que falar

Hoje às 15:22
Ver Mais Noticias

EXCLUSIVOS BB

01:57

Mariana Salgueiro fica em lágrimas durante balanço da participação. E este foi o motivo

14 jul, 09:48
01:33

Família e amigos de Sara comentam integração de Sara no “triângulo amoroso"

14 jul, 00:52
01:14

«Acho que foi uma ilusão»: Amiga de Mariana Sá não deixa nada por dizer sobre a relação com Miguel

10 jul, 01:45
02:06

Irmão de João Ventura abre as portas de casa e faz revelações surpreendentes sobre o concorrente

7 jul, 19:10
01:35

Relação com Raquel vista com bons olhos? Irmã de Nuno fala sem filtros: «Acho que não faz…»

7 jul, 18:46
Ver Mais Exclusivos BB

FORA DA CASA

Sónia Jesus partilha fotos ao lado dos filhos e deixa fãs em choque: «Estão tão crescidos»

Hoje às 16:54

Moderna e elegante: Carolina Pinto abre as portas da sua casa, venha visitá-la connosco

Hoje às 16:31

«Finalmente completa»: Depois de anos de espera, irmã de Fanny Rodrigues faz anúncio que ninguém esperava

Hoje às 16:00

Receita irresistível: Marcia Soares abre as portas da cozinha e há um ingrediente que está a dar que falar

Hoje às 15:22

Separada de Dylan? De mala feita, Inês sai de casa: «E eu a pensar dar-lhe uma segunda oportunidade»

Hoje às 14:56
Ver Mais Fora da Casa

TVI Reality

Ousada e sexy! Após grande perda de peso, esta ex-concorrente mostra-se mais sensual que nunca

24 jul, 21:17
01:51

Vanessa não perdoa Joaquim e arrasa-o durante o almoço dos nomeados

24 jul, 19:51
03:42

Lavado em lágrimas, Joaquim não esconde a fragilidade pós confronto com João Ventura

24 jul, 19:49
03:23

Defende atrás e critica na cara. Sara usa estratégia de peso com Joaquim

24 jul, 19:43
02:54

Tenso. Boris e Miguel no centro da polémica com Sara: «O que seria...»

24 jul, 19:37
Ver Mais TVI Reality

Outros Sites

Em biquíni e com homem especial: entre nas férias de sonho de Sónia Jesus!

Ontem às 16:19

Diana Lopes faz revelação sobre o filho que envolve Eva Pais, Diogo Maia e Ariana Miranda

Ontem às 16:05

Surpresa: Bernardina Brito e Diana Lopes no "Big Brother Verão"!

Ontem às 10:38

Marcia Soares faz partilha e avisa: "Poderá ser um bocadinho polémica"

Ontem às 10:03

Foto rara: mãe de Cristina Ferreira tem gesto único com João Monteiro!

Ontem às 09:45
Ver Mais Outros Sites