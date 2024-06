Veja as imagens!

Soraia Moreira, vencedora do Big Brother 2020, recorreu às redes sociais onde partilhou uma sequência de fotografias a posar de biquíni.

«Têm visto corpos naturais, ultimamente?», foi com esta questão que Soraia Moreira iniciou a descrição das imagens.

«Também eu sou vítima de conviver muitas vezes com padrões irrealistas, mas não posso esquecer do meu eu de verdade. Também tenho boas pessoas ao meu lado para me relembrarem sempre de como o 'natural' se parece ótimo!», refletiu.