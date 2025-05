«Sou muito sortudo»: Diogo Bordin declara-se a Carolina Braga depois de um momento de grande fragilidade

Durante esta tarde, Diogo Bordin foi-se abaixo e mostrou o lado mais frágil. Visivelmente emocionado, o modelo brasileiro, de 37 anos, isolou-se no quarto e tapou o rosto com uma almofada.

Ao aperceber-se da situação, Carolina Braga foi consolar o "namorado", mas mostrou-se triste por este não desabafar com ela sobre o que se estava a passar. Entre carícias e alguns beijinhos, a concorrente de Cascais afirmou que quer estar sempre ao lado de Diogo, «para o bem e para o mal». Com um sorriso no rosto, o brasileiro respondeu: «Sou um sortudo porque te encontrei aqui».

Sem entrar em grandes pormenores, Diogo Bordin garantiu que só «precisa de descansar».

